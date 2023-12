Furto con scasso nei giorni scorsi in località Cariti a Baronissi. Oltre a quanto hanno trovato tra oro e gioielli, i ladri hanno preso anche un armadio blindato dove erano custoditi pistole e fucili. La notizia gira sul web insieme alle matricole delle armi così da provare a bloccare una eventuale vendita.

APPROFONDIMENTI Rapinato negozio a Cava, portato via l'incasso: caccia a tre banditi Allarme furti a Cava de' Tirreni, Sos alla Prefettura Cava de' Tirreni, ladri in azione scoperti a Santa Lucia: caos, spari e coltelli

Anche se la cosa pare improbabile perché chi è entrato in quell’appartamento era probabilmente a conoscenza del fatto che in quell’armadio blindato ci fossero armi di tale portata, dunque si potrebbe anche ipotizzare che si sia trattato di un colpo su commissione, ma su questo stanno indagando i carabinieri della stazione di Baronissi a cui è stata sporta denuncia. Tra l’altro chi ha dato l’allarme sui social attraverso un post ha scritto di fare attenzione «la banda è composta da cinque o sei persone, un paio di loro di grossa statura. Si arrampicano facilmente ai piani alti e agiscono con il volto coperto da passamontagna. Pare siano autori di altri furti in zona dove hanno trafugato anche altre armi». Nell’elenco di quelle rubate in questa occasione, invece, c’erano due Mouser k98, un Enfield n4, una Walker PP e una Beretta 35.

«Uno dei k98, con matricola 5665, produttore bcd - spiega il proprietario - era da ritrovamento ed era stato disattivato». Il suo appello a chiunque avesse notizie in merito è di segnalare la cosa. Ovviamente il furto è stato immediatamente denunciato alle forze dell’ordine. A quanto pare i ladri per entrare nell’appartamento, situato al primo piano di un palazzo nell’area del quartiere Cariti, non avrebbero avuto problemi proprio per la loro abilità nell’arrampicarsi ai piani alti. Una volta arrivati sul balcone sarebbero entrati forzando una finestra ed appena dentro hanno messo a soqquadro tutta la casa e sono riusciti a portare via anche oro e gioielli oltre alle armi.

A quanto sembra avrebbero poi lanciato il bottino dal balcone e sarebbero fuggiti a bordo di una Passat grigia.