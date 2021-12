Furto nella notte all'interno della sede della Asl Salerno. Secondo una prima stima non ancora ufficiale, in attesa del verbale delle forze dell'ordine con le risultanze dei primi rilievi, sarebbero stati asportati dai locali di via Nizza due computer portatili da due diversi uffici.

I ladri hanno forzato le porte di una decina di uffici siti al piano terra e al primo piano dello stabile. Indaga la polizia