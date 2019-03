Domenica 31 Marzo 2019, 12:46

Maxi furto a Battipaglia. I ladri, almeno tre quattro persone hanno fatto irruzione, l'altra notte, in un tabacchi a Belvedere e si sono impossessati di sigarette, gratta e vinci e altra merce per l'ammontare di 60.000 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno avviato le indagini per rintracciare i banditi. I malviventi per fuggire hanno utilizzato un furgone ed hanno rubato anche un cambia monete che era dotato di Gps grazie al quale i carabinieri hanno indoviduato il furgone a Napoli, a ridosso dell'aeroporto di Capodichino. I banditi per non lasciare tracce hanno bruciato il furgone e gli investigatori hanno scoperto che il veicolo era stato rubato qualche giorno fa nell'hinterland napoletano.