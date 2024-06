Ancora paura nella zona del quartiere di via Carmine, in pieno centro a Salerno, dove dopo l’ennesimo furto in una abitazione, i residenti continuano a sentirsi poco al sicuro e chiedono a gran voce di essere tutelati e maggiori controlli durante i fine settimana e nelle ore più buie. L’episodio è avvenuto sabato sera in via Pio XI, quando alcuni topi d’appartamento hanno raggiunto la casa di una coppia in auto, raggiungendo poi l’ingresso dal balcone (rompendo gli infissi) e approfittando dell’assenza dei due hanno rubato tutto quel che hanno trovato davanti ai propri occhi, oggetti di valore e gioielli compresi, insieme ad un anello di fidanzamento dal grande valore affettivo che ha spinto la coppia a fare poi un appello per il ritrovamento.

I ladri, con accento straniero - secondo alcune testimonianze raccolte ieri - pare abbiano tentato anche un secondo furto, poi sventato dalla presenza dei proprietari in casa. E sono stati proprio questi ultimi ad allertare le forze dell’ordine (in particolare la polizia) giunte poi sul posto e che hanno avviato le indagini del caso per risalire all’identità dei ladri. Non è la prima volta che il quartiere viene preso di mira dai delinquenti. Molti episodi tra furti in casa e soprattutto di automobili, stanno tenendo con il fiato sospeso i residenti della zona tra cui anche quelli di via Valerio Laspro che - nelle ultime settimane - si sono anche riuniti in un comitato per affrontare la problematica e per capire il da farsi tra appelli e ricerca di soluzioni efficaci per tutelare soprattutto le persone anziane e sole.