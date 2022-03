Furto nel cimitero di Salerno, rubati portafiori in bronzo e ottone

Era il 9 agosto dello scorso anno quando l’associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori inviò una lettera al direttore ufficio servizi cimiteriali e al prefetto sui continui furti al cimitero di Salerno, in merito alle tombe che erano state nuovamente profanate. E, proprio come quel giorno, Nadia Bassano, presidente dell'associazione, si ritrova oggi a rilasciare la stessa dichiarazione: «I furti hanno interessato anche la mia tomba di famiglia, che è collocata nel campo calendula».

Questa la scoperta di chi, nella giornata di ieri, si è recato al cimitero di Salerno per portare un fiore ai propri defunti. Nel caso specifico, i portafiori in bronzo ed ottone, leghe certo non di particolare valore, della tomba di famiglia della presidente di Help, rubati ad agosto 2021, volutamente non erano stati più sostituiti in quanto erano presenti altri portafiori nella parte superiore della tomba. Era stato risparmiato solo un portalumini, il quale, come si evince dalle prime due foto, è stato anch’esso trafugato nei giorni scorsi.