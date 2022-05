Tentativo di furto nel comune di Pontecagnano: si indaga

Ladri nel Comune di Pontecagnano Faiano. Questa mattina personale comunale, nell'accedere agli uffici, ha scoperto che nel fine settimana si era verificata un'effrazione, probabilmente nella notte tra sabato e domenica. Ignoti hanno tagliato le inferriate di una finestra posta al piano terra e che affaccia su una stradina laterale, poco frequentata e poco illuminata.

I ladri sono entrati in due uffici amministrativi al piano terra, forse alla ricerca di denaro, ma non ne hanno trovato e non hanno portato via nulla. I carabinieri hanno inoltre rilevato che è scattato solo l'allarme sonoro ma, probabilmente per qualche malfunzionamento, l'allarme non è stato trasmesso alle forze dell'ordine alle quali non è giunta la chiamata. I militari della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori dell'effrazione.