NOCERA INFERIORE. Furto da circa 100mila euro in una nota azienda alimentare di Nocera Inferiore. Il colpo è avvenuto la scorsa notte, nella località di Fosso Imperatore, zona industriale finita già nel mirino di ladri in passato. Almeno due persone - ma le indagini dei carabinieri del reparto territoriale stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso - sarebbero riusciti a penetrare al'interno, dirigendosi in primis verso il sistema di sorveglianza, che sarebbe andato distrutto. Un'azione che lascia pensare ad un piano ben studiato, con la conoscenza dei luoghi dove agire indisturbati. Successivamente, la banda avrebbe portato via materiale vario del valore di circa 100 mila euro. Il titolare dell'azienda, in attività da oltre dieci anni, questa mattina ha sporto denuncia ai carabinieri. Sul posto è giunta anche una squadra della scientifica per il rilievo di impronte e altri elementi utili per individuare i ladri. Negli ultimi mesi, un tentativo di furto era stato sventato da una squadra di vigilanti, che avevano messo in fuga almeno due persone che cercavano di introdursi sempre all'interno di un'azienda. L'indagine è appena agli inizi. Non si esclude che chi ha agito, avesse conoscenza di come muoversi per evitare di essere scoperto.