Mercoledì 27 Dicembre 2017, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 16:37

POLLA - Furto di tombini nel centro storico di Polla. Tombini in ferro rubati probabilmente per rivendere il ferro per pochi euro. I residenti del centro storico hanno rischiato la salute inciampando nelle buche rimaste scoperte e hanno quindi protestato per una situazione non sicura della zona. Le indagini però hanno portato al ritrovamento del bottino nascosto in un sottoscala lungo la strada. Indagini condotte dagli agenti della Polizia locale di Polla e dai carabinieri della locale stazione. Ora è caccia ai ladri.