Giovedì 4 Ottobre 2018, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 10:08

Furto in un bar con minacce camorriste al negoziante: arrestato Cosimo Maiale, fratello del boss Giovanni. «Ma lo sai chi sono io? Io sono Cosimo Maiale. Se parli con i carabinieri...». La frase intimidatoria lasciava intendere danni peggiori al commerciante. Furto e minacce, due arresti e due denunce a Eboli.L'operazione è scattata ieri all'alba. I carabinieri hanno fatto irruzione in casa del fruttivendolo e trasferito Cosimo Maiale al carcere di Salerno. Il fratello del boss è accusato di furto e minacce aggravate dal metodo di stampo camorristico. Maiale è finito in carcere, il genero è ai domiciliari. Antonio D'Amato, compagno della figlia partecipò al furto in un bar di Santa Cecilia. Il colpo da 3.150 euro fu realizzato nell'aprile scorso. La banda di ladri che scassinò una slot machine era composta da quattro persone: Maiale, D'Amato e altri due complici denunciati in stato di libertà.