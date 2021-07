Furto all'Enel di tremila euro, condannato a un anno di carcere

È stato riconosciuto colpevole e condannato per furto aggravato a un anno di reclusione un uomo di Sarno, di 69 anni, responsabile secondo il Tribunale, al termine del dibattimento, di una continua e sistematica sottrazione di energia elettrica a danno della società erogratrice, senza il vincolo della continuazione, non ravvisata dal giudice, rispetto ai diversi periodi in cui era stato denunciato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Furgone carico di refurtiva ritrovatoa Eboli dalla polizia... L'INCIDENTE Incidente sulla strada provinciale 429: si ribalta tir, strada... IL DRAMMA Camerota, bambina di tre anni in vacanzain arresto cardiaco mentre...

Fino al giugno 2014, in primis, l'uomo si era allacciato abusivamente alla rete Enel senza possibilità di registrare il consumo effettivamente praticato. Accertamenti e verifiche furono svolte dai carabinieri nel corso di un'ispezione, con il supporto tecnico del personale Enel per comprovare l'ammanco e le modalità di sottrazione dell'energia. L'attività fu coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore.

Nella successiva quantificazione per l'ammanco a danno della società, furono individuati quantitativi pari a circa 22mila kilowatt, con danno economico pari a oltre 3361 euro. Ancora, la vicenda giudiziaria teneva conto di una serie di precedenti a carico dell'imputato. Giorni fa la sentenza di primo grado, verso la quale la difesa potrà presentare ora appello.