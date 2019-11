© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato assolto il titolare della pizzeria "Street Food Placa do Sol", ubicata in via Leucosia a Salerno , che era accusato lo scorso mese di ottobre di furto di energia elettrica. Il giudice del tribunale di Salerno ha assolto il ristoratore (difeso dall'avvocato Vincenzo Faiella) perchè il fatto non costituisce reato in quanto non ci sarebbe «la prova certa della consapevolezza da parte dell'imputato dell'allaccio abusivo». Quest'ultimo, come si legge nella motivazione della sentenza, commissionò a terzi i lavori per un nuovo allaccio ad un nuovo contatore ed, una volta effettuati tali lavori, le bollette erano simili a quelle che pagava precedentemente. A parere del giudice, quindi, è verosimile ritenere che il ristoratore pensasse che l'alimentazione provenisse dal contatore che c'era nell'abitazione.