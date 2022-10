Ladri in azione la scorsa notte in una farmacia a Pontecagnano. I malviventi dopo aver divelto la saracinesca dalla farmacia sono entrati nel locale ed hanno rubato 7.000 euro che erano riposti nel registratore di cassa e in un armadietto metallico.

Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Pontecagnano e della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Bileti.