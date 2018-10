Lunedì 29 Ottobre 2018, 14:16

NOCERA INFERIORE - Non cercavano solo mele e pere i tre ladri che la scorsa notte sono stati bloccati dagli uomini dalle guardie giurate della Secur Campania a Nocera Inferiore dopo aver scassinato la saracinesca di un fruttivendolo. I balordi sono stati poi arrestati dai carabinieri chiamati dalla centrale operativa dell’istituto di vigilanza. Puntavano anche al registratore di cassa. È successo la scorsa notte in via San Pietro. L’allarme è scattato alle 3,48. I ladri erano tre. Un’automobile Renault si è fermata fuori il negozio, sono scese tre persone che hanno forzato la saracinesca ed entrati nei locali. Non sapevano che ad osservarli c’era l’occhio elettronico che li riprendeva nella loro azione inviando le immagini alle centrale operativa. Poco dopo è arrivato un vigilantes che li ha bloccati in attesa dell’arrivo dei carabinieri. I tre ladri, che non hanno opposto resistenza, sono stati arrestati in flagranza di reato. In un primo momento si era ipotizzato che i tre avevano un piano per entrare nell’attiguo ufficio postale attraverso un buco nella parete. Poi l’ipotesi è caduta quando i militari hanno constatato che non avevano con loro attrezzi utili per praticare il foro.