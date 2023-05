Furto in gioielleria, l’auto ripresa dalle telecamere

Furto in una gioielleria a Sarno la scorsa notte.

L’auto in transito e, poi, accanto al locale, è stata ripresa dalle telecamere. Caccia ai ladri in tutto l’agro e nelle aree del vesuviano.

Una azione durata pochi minuti e svaligiate le vetrine tra gioielli ed argenteria. È accaduto intorno alle ore 3, in corso Amendola, zona centrale della città, a pochi passi dalla Casa Comunale. Vittima dei delinquenti la gioielleria “Crescenzi”.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbero stati in cinque ad agire, giunti a bordo di un’auto di grossa cilindrata, la cui targa ripresa dalla telecamere di video sorveglianza è risultata rubata.

Una volta all’intento dei locali non sono riusciti ad accedere al caveau. Hanno portato via gioielli ed oggetti nelle vetrine per un valore che si aggirerebbe intorno ai 10 mila euro. Le indagini sono condotte dagli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato, agli ordini del vice questore Ornella Iorio.