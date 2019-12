Furto all’impianto fotovoltaico comunale a Teggiano. La strumentazione dell’impianto, custodita all’interno di una cabina in ferro è stata portata via. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e per cercare di capire se i malviventi siano riusciti a portare via altro dall’impianto. L’impianto si trova fuori dal centro cittadino. I ladri per scassinare la cabina in ferro hanno impiegato sicuramente diverse ore, per questo si presume abbiano agito di notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA