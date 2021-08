Giovane di etnia rom arrestato questo pomeriggio per furto in abitazione. Non ha neanche vent'anni ed è già gravato da numerosi precedenti. Lo scorso mese di maggio è stato beccato in flagranza per lo stesso reato ed è stato sottoposto all'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria. Questa volta è finito ai domiciliari.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Siano, insieme ai colleghi della compagnia di Mercato San Severino, hanno consentito di identificare B.B. come autore di un furto in abitazione avvenuto il primo agosto. Quel giorno il ragazzo, approfittando della porta lasciata socchiusa dalla padrona di casa, nonostante la sua presenza, si è introdotto all'interno e si è appropriato di un portafogli che conteneva circa 200 euro. L'autorità giudiziaria, concordando pienamente con le risultanze investigative, ha disposto l'aggravamento della misura cautelare precedente non ritenendola più idonea ad evitare la reiterazione del reato e per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari