Mercoledì 20 Marzo 2019, 20:23

Un computer portatile e il registratore di cassa con circa 100 euro all'interno. Questo il colpo messo a segno intorno all'ora di pranzo di oggi a Pastena, zona orientale di Salerno. Due malviventi si sono introdotto in un piccolo negozio di abbigliamento della zona, a quell'ora chiuso per la pausa pranzo, portando a casa il magro bottino. I ladri avrebbero agito con grande discrezione perchè nessuno, sebbene ci fossero attività aperte a quell'ora in zona, si è accorto di nulla. A fare la scoperta sarebbe stata la commessa una volta giunta in negozio per il turno pomeridiano. Sul posto le forze dell'ordine per svolgere i rilievi del caso e per verificare la presenza di sistemi di video-sorveglianza utili a individuare i responsabili del furto.