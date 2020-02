Ladri in azione a Battipaglia. I malviventi l'altra notte hanno fatto irruzione nei locali dove vengono preparati i pasti per i dipendenti e i degenti dell'ospedale Santa Maria della Speranza a Battipaglia. I malviventi si sono impossessati delle derrate alimentari del valore di qualche migliaio dieuro e poi sono fuggiti via. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del tenete Graziano Maddalena, che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi e tentare di recuperare la refurtiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA