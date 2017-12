Furto nello storico market di Polla: scoperti i ladri, denunciate due persone

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 13:37

Aveva destato scalpore il furto avvenuto in uno storico supermercato di Polla lungo la strada principale del paese. Un ragazzo aveva portato via dalla cassa dei soldi mentre la sua complice aveva distratto la proprietario dell'esercizio commerciale. A distanza di pochi giorni però i carabinieri - anche grazie alle telecamere interne al negozio e a un conoscenza del territorio - hanno ritrovato i ladri e il bottino. I militari della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, comandata dal capitano Davide Acquaviva hanno quindi denunciato in stato di libertà un 37enne dell'agro nocerino e una 21enne del Vallo di Diano per furto aggravato.Le indagini, condotte dalla stazione di Polla guidata dal maresciallo Giovanni Cunsolo in seguito al furto di oltre 300 euro avvenuto nei giorni scorsi presso una locale attività commerciale, hanno consentito di accertare, anche tramite la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che l’uomo aveva asportato repentinamente il denaro dal registratore di cassa mentre la sua complice distraeva abilmente la titolare dell’esercizio pubblico.