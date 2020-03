Amara sorpresa per i residenti di traversa Rispoli in località Satriano ai quali sono state rubate le ruote dell'auto fuori dall'abitazione. I malfattori le hanno sostituite con blocchi in legno. Il furto è avvenuto la scorsa settimana a pochi metri dalla casa dei proprietari dell'autovettura. E purtroppo non si tratta di un caso isolato. Episodi analoghi sono stati messi a segno nel 2018 nell'area parcheggio di via Generale Niglio e a febbraio dell'anno scorso in via Ardinghi. Sullo sfondo l'assenza di pattugliamenti notturni da parte delle forze dell'ordine e la mancata installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree periferiche. Al momento i trenta dispositivi ad alta definizione installati nel 2017 dall'amministrazione Ferraioli, per un investimento di 100mila euro, coprono solo il centro urbano e della visione dei filmati se ne occupa il comando della polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA