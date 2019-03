Venerdì 29 Marzo 2019, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 16:59

Furto sacrilego al Santuario della "Madonna del Carmelo" detta "delle Galline". Portati via quattro candelabri in ottone in tarda mattinata.Dopo la festosa alzata del quadro di ieri sera, manifestazione religiosa che ogni anno si tiene ad un mese esatto dalla processione domenicale della statua della "Madonna delle Galline", la città di Pagani si è risvegliata con un duro colpo subito al cuore.Questa mattina, verso le 11:40, un uomo di circa cinquant'anni ha portato via dal santuario mariano quattro candelabri in ottone. L'uomo ha approfittato dell'apertura della chiesa e dell'aria di festa che si inizia a respirare in città proprio per la prossima celebrazione della "Madonna delle Galline", che si terrà nell'ultimo week end di aprile, da venerdì 26 a lunedì 29 aprile.L'uomo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne al santuario, ha preso due candelabri nella cappelluccia dedicata la beato Tommaso Maria Fusco, uno presso l'altare del Crocifisso e l'ultimo sulla balaustra del leggio, nei pressi dell'altare centrale. Quest'ultima azione è stata eseguita dopo che l'uomo ha inscenato una breve e fuigace preghiera. L'uomo si è poi dileguato con la refurtiva uscendo dalla chiesa attraverso la porticina laterale che affaccia sull'incrocio tra via Matteotti e piazza D'Arezzo.Un gesto inaspettato compiuto il giorno seguente alla prima notte di festa. "Invitiamo chi ha compiuto questo sacrilegio a riconsegnare il prima possibile i candelabri non per il loro valore economico ma per quello simbolico e spirituale - ha affermato dispiaciuto il neo priore Giuseppe Tortora - Ci affidiamo al buon senso e alla fede di questa persona affinchè possa consegnare la refurtiva al più prestp. Anche anonimamente".In attesa di un'improvvisa e miracolosa redenzione, il furto sacrilego è stato denunciato presso la locale tenenza dei carabinieri.