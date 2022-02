Furto sacrilego, il ritrovamento Il parroco del Carmine «La Chiesa ha le braccia aperte se il ladro ha bisogno, lo aiutiamo»

«Stamattina (ieri per chi legge, ndr), alle 8.45, mi ha chiamato la polizia chiedendomi di presentarmi alla caserma Pisacane entro le 9.30. Pensavo a un’integrazione della mia denuncia e mai avrei pensato a questa grande sorpresa. Quando sono arrivato hanno aperto, dinanzi a me, una scatola che conteneva la refurtiva sottratta. Non solo il calice e l’ostensorio, ma anche una patena e una teca. Non so davvero come ringraziare le forze dell’ordine che, fin dal primo momento, hanno profuso grande impegno per recuperare gli oggetti rubati». Lo dice, visibilmente soddisfatto, don Biagio Napoletano, il rettore del Santuario della Madonna del Carmine che, nei giorni scorsi, le aveva provate tutte, incluso un videomessaggio inviato alla popolare trasmissione “Chi l’ha visto”, pur di ritrovare il maltolto.

Nei giorni scorsi, ha voluto rivolgersi al ladro chiedendogli di ravvedersi, cambiando la propria vita e restituendo alla Madonna quanto aveva sottratto. È disposto al perdono?

«Certo, anzi pregheremo anche per lui in una messa di ringraziamento. In futuro vorrei incontrarlo, vorrei parlargli. Domenica scorsa, Papa Francesco, nell’intervista concessa a Fabio Fazio, parlava del perdono come un diritto per chi ha sbagliato. Tutti hanno diritto, chiedendo scusa alla comunità, a un’opportunità di riscatto».

Cosa gli vorrebbe dire?

«Questo ragazzo ha solo ventiquattro anni. Se si commettono gesti del genere si vive la disperazione e la povertà, ma un furto non fa che rovinare la propria vita. Gli vorrei dire che la Chiesa ha sempre le braccia aperte e che, prima di commettere un furto, sarebbe stato più opportuno chiedere. Noi abbiamo la Caritas sempre pronta a dare una mano. Questo avrebbe evitato un atto che può segnare per la vita. Segna te, la tua famiglia, anche la città, che ha paura. Detto questo vorrei dirgli: ricomincia, riscatta la tua vita iniziando a fare del bene».

Lei è stato per decenni docente nelle scuole di Salerno e provincia. Chi ha commesso il furto è un giovane. È un problema anche di crisi educativa?

«Sì, le forze dell’ordine sono state straordinarie per tempestività ed efficacia, ma questo fatto sia per noi un motivo di riflessione. Sia una lezione per chi ha commesso quest’atto, ma sia anche per noi un’occasione per riflettere sul fallimento delle agenzie educative: la famiglia, la scuola, la Chiesa. Questo ragazzo è uno dei nostri, non viene da fuori. Chi si prende cura dei giovani? Anche noi, come Chiesa, dobbiamo ascoltare i loro bisogni: tanti sono insoddisfatti e non realizzati. Dovremmo usare il metodo preventivo di don Bosco. Nella sua vita dovette assistere anche alla condanna a morte di un giovane, che aveva commesso un omicidio nel corso di una rapina. Quel ragazzo, però, prima di morire, volle confessarsi».