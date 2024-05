Il furto all’alba di domenica, poi i residenti che allertano i carabinieri che avviano da subito le indagini per risalire agli autori di un furto con scasso. E’ quanto successo ieri mattina, intorno alle 5, in via Antonio Amato a Campigliano di San Cipriano Picentino. Ad essere preso di mira da più di un malvivente una gioielleria del posto (Outgift Jewel). I ladri, infatti, nella notte tra sabato e domenica hanno raggiunto i locali commerciali per tentare di arraffare quanto più possibile: il tutto dopo aver divelto e rotto saracinesche e porte di ingresso. I malviventi - infatti - hanno prima forzato la saracinesca e successivamente hanno distrutto la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, frantumando sia i vetri della porta stessa, sia alcune vetrine. Dopo essere riusciti nell’interno e quindi ad entrare all’interno dell’esercizio commerciale, i ladri si sono impossessati di gioielli e altri oggetti di valore (tra questi molti articoli di alta bigiotteria). Sul posto oltre agli addetti della vigilanza privata a cui si sono affidati i titolari del negozio e che sono addetti al controllo dei negozi alla loro chiusura, sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno guidati dal maggiore Antonio Corvino, dopo essere stati allertati in mattinata da alcuni passanti e cittadini che si sono accorti del furto e di quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardanti il valore del bottino e della refurtiva o l’entità dei danni provocati dai protagonisti del gesto criminoso. Sul posto anche la scientifica per effettuare i rilievi del caso con i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'episodio. E mentre si dovrà quantificare l’ammontare del bottino e quanto portato via, saranno utili e fondamentali alle forze dell’ordine proprio le immagini video del sistema di videosorveglianza presente sia internamente che esternamente alla gioielleria per chiarire non solo la dinamica del furto ma anche per provare ad identificare i malviventi. Il titolare dell’esercizio commerciale – intanto – stando alle prime informazioni trapelate, pare sia all’estero e non in città.

LO SCENARIO

La gioielleria di Campigliano ma anche la zona stessa non è estranea ad episodi del genere e questo ennesimo furto costituisce un grave colpo per la comunità locale e per le attività commerciali della zona. Poco più di due anni fa, infatti, fu sventato dalla sicurezza privata un tentato furto sempre in una gioielleria nella stessa zona. In quel caso, i ladri cercarono di fare irruzione all’interno dell’attività commerciale per mettere a segno il colpo, ma il tempestivo intervento del "Gpg Sicuritalia-Ivri" li costrinse a fuggire a mani vuote. Ma la paura tra i residenti cresce sempre di più e non solo tra i commercianti. Tanti gli episodi di furti in appartamento nelle ultime settimane che fanno tenere alta la guardia e l'attenzione tra i cittadini.