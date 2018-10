Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno portato via due computer e un salvadanaio con dieci euro in monete. E’ il bottino dei ladri che la scorsa notte hanno rubato in un asilo in via D’Alessandro a Nocera Inferiore. Sono entrati nell’edificio attraverso una finestra che affaccia sul giardino contiguo all’istituto alberghiero. Dopo aver squarciato la zanzariera hanno forzato la finestra utilizzando un lungo cacciavite. Si sono diretti nell’ufficio di segreteria alla ricerca, probabilmente, di danaro. Hanno rovistato nei mobili e nei cassetti non trovando nulla che facesse al loro caso. Alla fine si sono accontentati di due computer non modernissimi e del salvadanaio nel quale i bambini conservavano le monete per acquistare caramelle e dolciumi. Il proprietario dell’asilo ha denunciato il furto ai carabinieri. Durante l’ispezione i militari hanno trovato il cacciavite utilizzato per scardinare la finestra su cui, forse, ci sono le impronte digitali dei balordi.