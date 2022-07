Furto all'Unieuro di Battipaglia: il raid di quattro uomini incappucciati

Svaligiato l'Unieuro a Battipaglia. Quattro uomini incappucciati e con le tute bianche anti Covid hanno fatto irruzione nel negozio in via Brodolini a Battipaglia ed hanno rubato una quarantina di smartphone. I malviventi per entrare nel negozio hanno effettuato un buco nella parete dell'Unieuro e poi sono fuggiti con la preziosa refurtiva.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto.