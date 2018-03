Domenica 11 Marzo 2018, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 19:05

Di nuovo una villa nel mirino dei ladri. L'ennesimo furto è avvenuto in un'abitazione situata in località Serroni, al confine tra Agropoli e Laureana Cilento. Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre i proprietari erano fuori, ignoti si sono introdotti nella casa attraverso una porta secondaria e hanno preso contanti e preziosi. Sono riusciti anche ad individuare la cassaforte, che hanno portato fuori ed aperto, riuscendo così a rubare anche i gioielli che erano custoditi al suo interno. Quindi i ladri si sono dileguati. Solo al ritorno il proprietario ha scoperto il furto. Nei giorni scorsi altri furti sono avvenuti in via Quintino Sella, nei pressi del centro cittadino, dove di notte sono stati derubati la portineria di un condominio e, qualche giorno dopo, sempre durante le ore notturne, è stato svaligiato un negozio di strumenti musicali. A fine febbraio, altre due case furono derubate in periferia, nello stesso pomeriggio, in località Cannetiello e Frascinelle. E' alta l'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, che indagano sui vari episodi.