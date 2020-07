Quando ha sentito il colpo penetrargli la gamba, è scappato via cercando rifugio da qualche parte. È stato allora che è stato colpito dal secondo proiettile. M.M., 22 anni, piccolo pregiudicato con precedenti per spaccio, ha trovato la forza di correre ed allontanarsi subito dal marciapiedi del bar Pacifico di Pastena ed ha tentato di nascondersi all’interno del centro scommesse Eurobet nella traversa laterale. Ma anche il suo aggressore si è spaventato e, temendo di essere acciuffato, è fuggito via. Qualcuno racconta che nella fuga avrebbe anche perso una scarpa e che sarebbe poi tornato indietro per recuperarla per evitare di lasciare tracce. Ma il dettaglio non è stato ancora confermato dai militari della compagnia di Salerno che indagano su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima, invece, è stata subito accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove i sanitari dovranno estrarre i due colpi ritenuti nella coscia con un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono buone, e non è in pericolo di vita. Appena i medici daranno l’autorizzazione sarà anche sentito dagli investigatori. Ultimo aggiornamento: 22:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA