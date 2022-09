Uomo gambizzato a Eboli, la svolta: arrestato un pregiudicato 43enne

Arrestato il malvivente che ieri ha sparato un colpo di pistola ad un uomo ad Eboli. Si tratta di un pregiudicato, ebolitano 43enne, che ha ferito uno straniero colpendolo con un colpo di pistola alla gamba mentre era in via Nobile, in pieno centro.

L'episodio si è verificato lunedì sera poco prima delle 23 e in via Nobile si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, e il personale del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

Nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato l'autore dell'agguato che è accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da fuoco.