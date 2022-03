Ganasce e multe «Liberata» dalle auto piazza Sant’Agostino

Piazza Sant’Agostino liberata dalla sosta selvaggia. È l’effetto ganasce che, in poco più di una settimana, sono state reintrodotte dal comando di polizia municipale nella lotta anti sosta selvaggia nel centro storico. «La piazza sta tornando alla normalità», dichiara il comandante della polizia municipale, Rosario Battipaglia, che ha disposto anche una intensificazione dei pattugliamenti in piazza Sant’Agostino, con turni di mattina e di pomeriggio. Uniti all’ausilio delle ganasce, tornate in strada come sistema blocca auto in sosta vietata, la piazza alle spalle della Provincia sta tornando alla normalità. Pochi veicoli vengono beccati in divieto di sosta e la piazza si presenta da alcuni giorni finalmente sgombera. La battaglia è iniziata a gennaio.

A dar man forte ai vigili urbani è stato però il ritorno delle ganasce, bloccate per due anni e mezzo dopo un intenso utilizzo partito nel 2018. In poco meno di dieci giorni dal loro ritorno in strada sono state bloccate 45 auto nel centro storico, di cui 35 solo a piazza Sant’Agostino, la piazza presa di mira da mesi dal fenomeno del parcheggio fuorilegge. La battaglia dei vigili urbani è stata voluta dal Comune per ripristinare decoro e vivibilità nel centro storico. «Abbiamo turni di pattugliamento mirati e stiamo utilizzando le ganasce intensamente come deterrente anti sosta selvaggia, e i risultati si stanno notando»: dice Battipaglia, comandante dei caschi bianchi. Nel fine settimana la piazza non si è presentata più come una selva di auto parcheggiate senza criterio. «La piazza sta tornando lentamente alla normalità grazie alla ganasce», fanno sapere i vigili dell’Ufficio contravvenzioni coordinato dal capitano Gerardo Caiazza.

L’utilizzo delle ganasce si è reso necessario per fronteggiare il problema della sosta selvaggia nel centro storico. Da diverso tempo, infatti, i residenti lamentano l’inciviltà di alcuni automobilisti sempre più propensi a lasciare la vettura in sosta, anche per lungo tempo, ovunque ci sia uno spazio libero. Le zone prese di mira sono principalmente Piazza Sant’Agostino, via Tasso, via Duomo, Largo Abate Conforti e Largo Campo, nel cuore della movida. Con l’introduzione delle ganasce al posto della rimozione forzata, si affianca anche la stangata multa. La novità è che, oltre alla consueta sanzione di 41 euro per il divieto di sosta, si aggiungeranno altri 55 euro per la rimozione del blocco di ferro. Intanto piove sugli automobilisti la stangata cartelle esattoriali. Partita una pioggia di avvisi di riscossione relativi a multe non pagate nel secondo trimestre del 2017. Sono 3.500 le cartelle esattoriali dal valore di circa 1,9 milioni di euro a carico di salernitani morosi già dalla seconda metà del 2017. Adesso la riscossione compete alla Soget. Si tratta dell’ultima ondata di cartelle esattoriali. I vigili urbani infatti dovranno attendere dopo maggio per far partire nuovi avvisi, quando cioè sarà stata espletata la procedura di individuazione della nuova agenzia di riscossione. Il Comune emanerà presto un bando per individuare il nuovo ente. Fino ad allora non potranno partire nuove cartelle esattoriali. Con la riscossione coatta delle multe non pagate si punta a dare ossigeno alle entrate comunali. Infatti, il 50% degli introiti effettivamente incassati dalle contravvenzioni sarà investito in opere e interventi legati alla sicurezza stradale.