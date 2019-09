Sabato 28 Settembre 2019, 06:00

Assolti cinque i membri della gang dei «ragazzi terribili» che, tra il 2009 e il 2011, aveva monopolizzato lo spaccio a Battipaglia. I giudici della Corte di appello di Napoli, dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza per 14 imputati, ha assolto Daniele Tarallo, Antonio Sorgente, Francesco Ruggiero, Crescenzo Carbone e Groshi Vania: i primi due (Tarallo, difeso dall’avvocato Agostino Allegro e Sorgente difeso dall’avvvocato Costantino Cardiello) erano detenuti da oltre quattro anni. I giudici hanno rideterminato la pena per Pasquale Boccia condannandolo a 7 anni, Giuseppe Buono a 6, Vincenzo De Santis a 5 anni e 2 mesi in continuazione; Salvatore Maresca e Giancarlo Rossi a 7 anni e 8 mesi in continuazione; Carmine Marino a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni; Cosimo Marino a 2 anni e 8 mesi; Cosma Palma a 8 anni, 6 mesi e 20 giorni. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Amato, Francese, Toriello, Caplaldo, Miranda, Caccavale. La posizione del capo Paolo Pastina verrà discussa il prossimo mese.