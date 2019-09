CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 8 Settembre 2019, 11:46

Travestiti da Diabolik per rendersi irriconoscibili, acrobati ma soprattutto senza scrupoli. Sono queste le caratteristiche della nuova banda di ladri che, nelle ultime ore, sta terrorizzando i salernitani della zona orientale. Quattro colpi, due falliti e due portati a termine, nel giro di pochissimo tempo, hanno fatto scattare l'allarme tra coloro che vivono a ridosso della tangenziale. Già perché la banda, secondo le testimonianze composta da almeno due persone e un terzo complice che guida l'auto, assalirebbe i palazzi che sono adiacenti all'arteria: un'auto li accompagna poco prima degli svincoli, lasciandoli sulla tangenziale; loro scalvacherebbero il guard rail e si intrufolerebbero negli appartamenti sfruttando qualche persiana lasciata semiaperta per il caldo. In uno dei quattro casi, avrebbero addirittura addormentato i proprietari di casa con dello spray per agire indisturbati. E, secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine, metterebbero a segno più colpi nella stessa nottata.