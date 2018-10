Mercoledì 17 Ottobre 2018, 06:25

Ormai è solo questione di tempo, e neppure tanto, perché i ladruncoli dei parcometri se la vedano con la giustizia. A manomettere i dispositivi che, in città, erogano i ticket per la sosta sono tre persone. Tutti uomini. Non una banda organizzata, ma singoli che agiscono in maniera autonoma. E se di due non si conoscono ancora le generalità, uno sarebbe pure stato identificato. A scoprirlo è stata l’agenzia di investigazione a cui, la scorsa estate, si è affidata Salerno Mobilità per mettere fine a un fenomeno che, nei mesi, non solo ha danneggiato le casse della società in house del Comune di Salerno, presieduta da Massimiliano Giordano, ma ha truffato centinaia di automobilisti. Ora, sulla scorta di una nuova denuncia querela corredata di foto e video, toccherà alla Procura della Repubblica portare a termine le indagini.Sono tre, dunque, i soggetti immortalati dalla società investigativa mentre manomettevano i parcometri e poi, dopo qualche ora, tornavano a riscuotere il bottino. Gli 007 ingaggiati da Salerno Mobilità si sono appostati per un paio di settimane, tra fine di giugno e inizio luglio, in diverse zone della città. Dal Trincerone al parcheggio di via Vinciprova, passando per diverse aree sensibili del lungomare Trieste. Decine i video registrati e i fermo immagine estrapolati per dare un volto e un nome a chi, ogni giorno e per mesi, ha truffato decine e decine di utenti. Ebbene, stando ai risultati dei lunghi appostamenti, non si tratterebbe di una banda ma di soggetti che operano in autonomia. Tre in tutto. E tutti di sesso maschile. Benché in possesso di filmati e frame che li immortalano, due dei soggetti non sarebbero stati identificati. Si tratterebbe, però, di un ultrasessantenne e di un individuo di età compresa tra i 40 e 45 anni. I due potrebbero non essere neppure di Salerno. Il terzo, invece, di un’età che si aggirerebbe intorno ai 30anni, sarebbe stato identificato.