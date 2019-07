Lunedì 22 Luglio 2019, 11:46

Decine di donatori di sangue questa mattina all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per donare il sangue 0 negativo. Questo dopo l’appello di ieri per un ragazzo di Caggiano ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione e bisognoso di sangue 0 negativo. Così questa mattina da tutta la provincia sono arrivati donatori di sangue e sono stati accolti dall’equipe medica guidata dal dirigente Carmine Oricchio. Pur se tante sono state le donazioni, c’è ancora donazione di sangue 0 negativo.“Ovviamente comunichiamo – fanno sapere dal nosocomio pollese – a tutti i donatori anche con gruppi sanguigni diversi di effettuare la loro donazione in questo periodo estivo proprio per evitare queste tragiche conseguenze ed urgenze per chi ha purtroppo bisogno”.