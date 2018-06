Domenica 10 Giugno 2018, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 13:28

Arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina un uomo che nascondeva nella propria abitazione quattro chili di marijuana del tipo «skunk» e tre ordigni esplosivi artigianali. In manette è finito un artigiano insospettabile, incensurato, di 44 anni, di Montesano sulla Marcellana. I militari dell'Arma, coordinati dal capitano Davide Acquaviva, hanno trovato la sostanza stupefacente nel garage dell'abitazione dell'uomo, ubicata alla frazione Scalo di Montesano. Grazie al fiuto delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Sarno, la droga è stata rinvenuta all'interno di diversi barattoli, di scatole di cartone e di involucri di polistirolo. L'artigiano era da alcune settimane sotto controllo per i suoi continui spostamenti notturni. Le indagini continuano per identificare eventuali complici del 44enne.