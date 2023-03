Gatti uccisi a Roccapiemonte, il sindaco: «Staneremo i responsabili»

Ancora gatti uccisi con il veleno a Roccapiemonte. Tanto da spingere il sindaco della cittadina dell’Agro nocerino sarnese, Carmine Pagano, ad allertare gli agenti della polizia municipale.

«Ho chiesto al comandante Sabato Pannullo – ha spiegato Pagano – controlli mirati per stanare i responsabili di questo atti violenti, vergognosi e incomprensibili». Il sindaco ha anche allertato il servizio veterinario dell’Asl Salerno. A denunciare i fatti erano stati nei giorni scorsi alcuni cittadini e i rappresentanti dell’associazione “Dalle zampe al cuore”.

Nei prossimi giorni, ha annunciato Pagano, saranno implementati i controlli per “stanare coloro che stanno perpetrando lo scempio nei confronti degli indifesi animali”. L’uccisione di animali (domestici e non) per crudeltà o senza necessità è un reato che prevede la punizione del responsabile. Anche se l’animale si salva dall’avvelenamento o da altro comportamento violento, si configura comunque il reato di maltrattamento. La pena massima prevista è di 18 mesi di reclusione.