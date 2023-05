Gattini chiusi in una busta e lanciati nel torrente a Nocera, se ne salva solo uno

Gatti lanciati in un torrente, a via Pucci. Ne viene salvato solo uno. Accade a Nocera Inferiore, dove i vigili del fuoco, giorni fa, sono stati allertati da un passante per tentare di salvare quattro gattini che erano stati gettati nel torrente Solofrana, all'interno di una busta. Solo uno è sopravvissuto.

Erano stati chiusi in un sacchetto di plastica. Al momento dell'intervento, tre erano già deceduti.

Tanta l'indignazione sul web e tra chi si prende cura degli animali randagi in strada e non.

Non è nemmeno la prima volta che si registrano fatti simili: tempo fa nello stesso luogo furono trovati oltre che rifiuti urbani, cuccioli di animali. Qualcuno chiede all'amministrazione di installare delle telecamere di sorveglianza. «Non si puo' tollerare - dicono diversi cittadini - che l' autore di questo reato resti indenne da condanne e possa così ripetere per il futuro l'insano gesto.

Una città civile necessita anche di un sistema di videosorveglianza con una sala di controllo che consente di monitorare il territorio e di intervenire sui reati che accadono sul territorio. La sicurezza urbana è una nostra priorità, sia per l'uomo che per gli animali». Intanto è già partita la gara di solidarietà per adottare l'unico cucciolo sopravvissuto.