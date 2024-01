Gattino morto vegliato dall'amico cane: la foto struggente a Sala Consilina

A Sala Consilina, in zona San Giovanni, lungo il rettilineo che conduce a Teggiano e Sassano un cane non abbandona il gattino privo di vita. La foto è di Oipa.

«Ci arrivano queste immagini struggenti di un gattino, probabilmente investito o avvelenato, e del suo amico a quattro zampe che non lo lascia un secondo solo e con il suo corpo fa da scudo per proteggerlo nonostante il suo cuoricino non batta più. Ancora una volta siamo spiazzati da quanta fedeltà e solidarietà c è tra gli animali e quanta cattiveria ed egoismo c è tra gli esseri umani».

Si cerca il proprietario del cagnolino