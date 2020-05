Ancora una volta un gatto annegato in una delle fontana della centralissima piazza Sant'Alfonso.



Dopo la dibattutissima vicenda del dicembre scorso, quando fu ritrovato un gatto annegato in un'altra fontana della piazza di Pagani, un nuovo inquietante annegamento di un gatto ha scosso la comunità paganese.



Il ritrovamento del felino, annegato nella fontana a pochi metri dall'entrata della basilica dedicata al Dottore della Chiesa, è avvenuto in pieno pomeriggio, quando la piazza è affollata da bambini e anziani.



Le acque della fontana non sono basse o fredde come quelle che lo scorso dicembre avevano inghiottito l'altro sfortunato animale. Una vicenda che aveva scatenato il dibattito pubblico con gli animalisti, e non solo, che avevano puntato il dito contro una fantomatica baby gang.



Il caso di oggi, però, potrebbe essere legato a quello dello scorso dicembre. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per raccogliere testimonianze e portare via il corpo esanime del felino.



La visione delle telecamere di videosorveglianza potranno sicuramente chiarire gli aspetti di questo inquietante annegamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA