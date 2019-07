Giovedì 4 Luglio 2019, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 17:59

Macabra scoperta ieri pomeriggio, in via Roma a Cicerale, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un gatto morto di colore nero, di grandi dimensioni, è stato trovato con il collo legato ad una corda in pvc, utilizzata per eseguire legature ad alberi e vigneti, lunga circa due metri, a margine della carreggiata sx, della strada proviciale SP 83, che collega Ogliastro C. con Cicerale.A fare la macabra scoperta un ragazzo che si trovava di passaggio, mentre è ancora da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Sembra quasi certo che l'animale sia stato ucciso nella tarda mattinata di ieri, ma restano da capire il modo e gli autori di questa efferata e gratuita violenza, contro un innocente gatto di strada.L'ipotesi più probabile è che l'animale sia stato seviziato e ucciso barbaramente.Il gatto era privo di targhetta identificativa e ciò fa pensare che fosse un randagio.Al momento i carabinieri non sono stati ancora informati del fatto e, conseguente non hanno dato il via alle ricerche per identificare gli autori del gesto.Il corpo intanto, dopo molte ore, è stato rimosso da ignoti, dal luogo nel quale era stato trovato, nella giornata di ieri, con la corda stretta al collo.