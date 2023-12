Eboli, in un video un gatto preso a calci da due giovani: scatta la denuncia

Ancora violenza contro un gatto: i protagonisti sono due giovani che prendono un gattino a calci con la scusa di attirarlo a sé per le coccole. Il gesto, che avviene tra le risate dei presenti, è stato ripreso in un video condiviso dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, secondo cui sarebbe stato girato a Eboli.

«Senza alcuna pietà i due squallidi protagonisti di questo video, insieme a chi lo ha registrato senza intervenire per impedire la violenza, hanno attirato il povero gatto in una trappola per poi colpirlo vigliaccamente allo stomaco con un calcio - scrive Borrelli sulla sua pagina Facebook -. Una scena indegna per gli esseri umani che sottolinea ancora una volta quanta cattiveria e insensibilità alberghi in alcuni soggetti che pensano di poter usare violenza nei confronti di animali indifesi senza pagarne le conseguenze. Il tutto a pochi chilometri di distanza da dove fu massacrato il povero Leone. Abbiamo inviato il video alle forze dell’ordine per risalire all’identità del criminale che ha colpito il gatto e dei suoi complici nella speranza che siano subito identificati e puniti come meritano».

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa invierà una denuncia alla Procura di Salerno per violazione dell'articolo 544 del codice penale e al tribunale dei minori di Salerno in quanto nel video pare che uno dei ragazzi in realtà sia giovanissimo. «Ancora una incettabile violenza su un gatto - scrive in una nota l'Aidaa - si tratta di un fatto gravissimo i cui responsabili meritano di essere individuati e puniti severamente e non sarà difficile prenderli in quanto nel video mostrano chiaramente i loro visi».