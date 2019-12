LEGGI ANCHE

«Il corpo privo di vita di un cucciolo diè stato rivenuto ieri notte a(Salerno). Il felino è stato gettato nellasita inavvolto da una busta di plastica», così in una nota, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).«Una violenza del genere su un animale indifeso - spiega Sidoli - è spia di una personalità disturbata, che potrebbe fare del male anche alle persone. Per questo invitiamo chiunque sappia qualcosa a collaborare, anche in forma anonima. Chiediamo altresì al sindaco,, di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari che saranno avviati in caso di individuazione dei responsabili».