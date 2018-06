Sabato 9 Giugno 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La moda, da molti criticata, dei gavettoni tra studenti per festeggiare la fine dell'anno scolastico, ha una vittima a Nocera Inferiore. Un passante, un uomo di 53 anni, è dovuto ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso dopo essere stato colpito al volto da una bottiglia di plastica piena d'acqua. Stava passeggiando per via Garibaldi mentre un gruppo di ragazzi si stava fronteggiando con taniche e bottiglie d'acqua. Ne è stata lanciata una che ha colpito il malcapitato. Ci sono stati anche discussoni tra ragazzi e automobilisti infuriati per l'intralcio causato alla circolazione stradale provocato dalle scorribande degli studenti. La polizia locale ha cercato di fronteggiare i lanci d'acqua ma con scarso successo.