Campanella di chiusura dell’anno scolastico per 150mila studenti salernitani. Ieri nella maggioranza delle scuole si sono concluse le attività didattiche. Ed è già tempo di scrutini. Al termine delle lezioni grande festa all’esterno degli istituti del centro nel capoluogo. Il classico gavettone è stato immancabile. Festa d’acqua a parte è già scattata l’attenzione sui bilanci di fine anno scolastico. Scrutini al via già da domani per l’ammissione degli studenti delle classi quinte all’esame di Stato.

APPROFONDIMENTI Battipaglia, scontro in cruva tra due auto: tre feriti Polla: mistero sulla morte di un 50enne ritrovato senza vita in campagna

GLI ESAMI

L’Ufficio scolastico provinciale ha predisposto con grande anticipo e scrupolo le commissioni che esamineranno i candidati alla maturità. I numeri: sono circa 16.027 i candidati interni, a questi si aggiungono i 569 privatisti. Complessivamente sono 395 le commissioni operative. Si parte con la prima prova scritta di italiano il 19 giugno, quindi per i maturandi ancora qualche giorno di riflessione, studio e ripasso. La tappa di avvicinamento alla maturità sarà comunque rappresentata dal 17 giugno quando le commissioni d’esame si riuniranno in seduta plenaria presso le scuole di assegnazione. Ma l’attenzione dei dirigenti scolastici è rivolta alle tante, troppe non ammissioni che si registreranno in provincia a causa della mancata frequenza nelle classi intermedie. Ai sensi del Dpr 122 del 2009 uno dei requisiti per l’ammissione all’anno scolastico successivo è l’aver frequentato i tre quarti del monte orario annuo personalizzato. E sono circa 1.100 i ragazzi che rischiano di non poter avere il pass alla fase degli scrutini perché hanno saltato troppe lezioni e non hanno frequentato il numero sufficiente delle attività didattiche. Ragazzi che hanno superato ampiamente la quota del 25% delle assenze e che – salvo deroghe per motivi di salute – non saranno promossi. Ragazzi che si sono allontanati dalla scuola nonostante la segnalazione dei dirigenti scolastici. C’è chi non ha osservato una frequenza adeguata e continua, chi si è assentato del tutto alle lezioni. Uno degli effetti negativi del post pandemia di fronte a cui i dirigenti scolastici provano a fare fronte comune chiedendo un supporto anche alle famiglie. Nel capoluogo sono 203 i ragazzi delle superiori che hanno superato il 50% delle assenze annuali, di fatto non scrutinabili. A questi si aggiungono altri 54 studenti di licei e istituti superiori che non hanno mai frequentato la scuola. Con la campanella finale di anno scolastico si chiude la lunga parentesi professionale di 554 docenti salernitani di ruolo che andranno in pensione dal primo settembre. In tante scuole si sono registrate tra ieri e venerdì occasioni di festa e gioia per l’addio alla professione di centinaia di docenti. Un abbraccio di affetto ha stretto docenti e studenti in un’atmosfera commovente. L’ultimo atto per i docenti-commissari interni delle classi quinte sarà proprio la maturità. I tempi di espletamento dell’esame di Stato varierà da commissione a commissione a seconda dei calendari che verranno stilati dai presidenti e del numero dei candidati da esaminare.

I NUMERI

Tra le 395 commissioni comunicate dal ministero, spiccano sicuramente la commissione 15 del liceo Tasso di Salerno che ha ben 59 candidati da esaminare, oltre alle commissioni 13 e 14 del liceo di piazza San Francesco, che contano ben 54 ognuna. La commissione 27 del liceo Da Procida conta invece 49 candidati, coma commissione 28. Al liceo scientifico Severi di Torrione la commissione 25 conta 51 candidati, mentre la commissione 26 annovera 49 studenti candidati. Al liceo De Sanctis la commissione 24 è costituita da 50 candidati, la commissione 11 porta all'esame 48 candidati, la commissione 12 conta 47, la commissione 20 appena 43. Al liceo Alfano I di via dei Mille i candidati da esaminare sono esattamente 57, la commissione 9 ne conta 42.