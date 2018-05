Sabato 5 Maggio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 08:26

L’amministrazione comunale di Salerno ha autorizzato, per sabato 26 maggio, due manifestazioni dal carattere molto diverso tra loro: il corteo religioso del VII Cammino regionale delle Confraternite della Campania da un lato e il Salerno Pride. Il primo è organizzato dall’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e dalla Confederazione delle confraternite delle diocesi d’Italia, il secondo dall’Arcigay di Salerno. Inevitabili le polemiche.«Apprendiamo – spiega, nella giornata di ieri, Francesco Napoli, presidente della sede salernitana dell’associazione, dedicata a Marcella Di Folco - di un evento religioso nella giornata conclusiva del Salerno Pride 2018, un evento che, a quello che sembra, bloccherà per ore le strade del centro della città con un corteo e l’arrivo di autobus. Pur confermando e ribadendo la nostra posizione di sempre, ovvero la libertà per tutte e tutti di manifestare e di partecipare alla vita della comunità locale, dobbiamo però osservare quanto questa manifestazione appaia ad orologeria. Credo che adesso tutti quelli che, nei giorni scorsi, hanno osteggiato il Pride come un evento che avrebbe messo a rischio l’ordine pubblico e compromesso la viabilità dovranno protestare a maggior ragione con una manifestazione che rischia di mandare in tilt il traffico cittadino in un weekend estivo che, già di per sé, mette a dura prova la circolazione in città». Questa la posizione ufficiale dell’Arcigay, che chiede «rispetto da chi ci vuole cittadine e cittadini di serie B, emarginati».Don Biagio Napoletano, vicario generale dell’arcidiocesi, nega in maniera netta alcun intento di contrapposizione. «La domanda per tenere la manifestazione delle confraternite – chiarisce – è stata presentata da don Francesco Sessa, delegato arcivescovile, in tempi non sospetti. Era il mese di gennaio. Il Comune di Salerno, che ha dato il patrocinio morale all’evento, ha ritenuto che potessero tenersi entrambe nello stesso giorno perché non sussistono pericoli per la sicurezza».