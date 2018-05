Sabato 19 Maggio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 06:45

SCAFATI - Si avvia alla fine il processo sulla morte della 25enne di Angri, Maria Rosaria Ferraioli, deceduta all’ospedale di Scafati la sera del 24 aprile 2011, insieme ai suoi due gemellini che erano in procinto di nascere. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per 4 medici imputati e l’assoluzione per un quinto, il ginecologo di famiglia, Michele Mastrocinque.Quelli che rischiano la condanna per il reato di aborto colposo - solo per il decesso dei due feti - sono i professionisti Michele Piscopo, Raffaele Molaro, il chirurgo Attilio Sebastiano e Vincenzo Centore, ginecologo dell’ospedale Mauro Scarlato. Per la seconda accusa, omicidio colposo, è stata chiesta l’assoluzione per tutti gli imputati. Il reato è collegato al solo decesso di Maria Rosaria Ferraioli. Per il pubblico ministero, non sarebbero emerse prove sufficienti a ritenere i medici colpevoli della morte della giovane. Di pensiero contrario l’avvocato Luigi Senatore, per la parte civile: «Per noi anche Mastrocinque è colpevole. Prese sotto gamba la presenza di quel foruncolo, già visibile da un mese e mezzo con una prima visita. Invece di fornire un antibiotico più efficace, decise di curarlo con un semplice gel». La sentenza è prevista per il prossimo 14 giugno.