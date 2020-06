Grado di Generale di Corpo d’Armata per Carlo Lamanna, 58 anni, originario di Montecorice. Un grado che corona una straordinaria carriera militare per il Generale Lamanna che andrà ora a ricoprire un prestigioso incarico presso lo Stato maggiore dell’Esercito a Roma. Fino a pochi giorni fa ha diretto la caserma “Predieri” di Firenze, alla divisione Vittorio Veneto. Il Generale Lamanna ha ceduto il comando dopo più di 3 anni, durante i quali ha avuto sotto la propria responsabilità 4 brigate operative del centro-nord Italia. Sotto il suo comando, i militari si sono distinti per elevate capacità di pianificazione e non solo sia in Italia che all’estero. «Un onore non solo per il Comune di Montecorice ma per tutto il Cilento che è orgoglioso di essere rappresentato da una delle più alte cariche militari in Italia» hanno commentato i suoi concittadini.

