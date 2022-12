I genitori di Nadia Toffa a Serre per la terza edizione del premio giornalistico a lei dedicato

A Serre i genitori di Nadia Toffa per la terza edizione del premio giornalistico a lei dedicato. Momenti toccanti nei racconti di sua madre in particolare, che da tempo, con la Fondazione Nadia Toffa, diffonde quei valori legati all'ambiente, alla legalità e alla solidarietà che erano preminenti nell'impegno della giornalista scomparsa per un tumore.

Con loro i ragazzi dell'istituto comprensivo di Serre-Castelcivita, forza dell'ordine, istituzioni, verso i quali e con i quali diffondere quei valori raccontando l'esempio. Un dialogo a più voci con l'assessore all'ambiente, Marta Pizzarelli, il sindaco , Antonio Opramolla che ha sottolineato l'importanza del riconoscimento, voluto e promosso dal Noa, il Nucleo Operativo Ambientale, Sospas Italia – Direzione Nazionale Roma e dalla Fondazione ‘Nadia Toffa’. Oltre a Maurizio Toffa e Margherita Rebuffoni, i genitori giornalista e inviata del programma Le Iene, che hanno presentato il libro Ti aspetterò per tutta la vita” scritto da Nadia Toffa e pubblicato postumo, nella cittadina alburnina anche Nino Melito Petrosino, pronipote di Joe Petrosino, prima vittima di mafia.

Serre è stato uno dei due step dell'evento, di questo premio, che si è concluso a Battipaglia, con la consegna dei riconoscimenti. "Due giornate significative ed importanti per Serre - spiega il sindaco- Serre è una città che si è sempre spesa, senza mai risparmiarsi, nel difendere l’ambiente e che vanta la presenza di una sede del Noa".