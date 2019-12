Ultimo aggiornamento: 07:01

Genitori separati, figli divisi. È il drammatico epilogo di un matrimonio distrutto e conclusosi con la separazione di un fratello e una sorella che, legatissimi tra di loro, volevano entrambi vivere con il padre. Collocati con un provvedimento del giudice della prima sezione civile del tribunale di Salerno presso la casa materna,da quando il fratello, conseguita la maggiore età, è andato a vivere con il padre. La vicenda è attualmente pendente davanti al tribunale civile dove l’uomo, rappresentato dagli avvocati Elena Del Vecchio e Carla Maresca, ha presentato reclamo contro l’ordinanza del giudice Chiosi della prima sezione civile, per chiedere che i figli, entrambi adolescenti, possano stare con lui.La vicenda risale allo scorso anno quando, dopo un matrimonio divenuto sempre più burrascoso, i due coniugi hanno deciso di separarsi. Nell’ultimo anno il loro rapporto era infatti divenuto sempre più teso e la moglie, non sapendo come gestire la situazione, aveva preso l’abitudine di uscire di casa al mattino ritirandosi solo la sera. Proprio a causa dell’allontanamento della madre,con il quale, dopo la separazione dei genitori, avevano espresso la volontà di vivere stabilmente. Una richiesta, quella dei minori, che è stata disattesa dal giudice che ha collocato entrambi i figli con la madre ritenendo che il padre avesse attuato nei confronti dei ragazzi una forma di condizionamento, con conseguente allontanamento dalla figura materna. Immediato il reclamo presentato dal padre contro un «provvedimento» definito «fortemente lesivo del diritto dei fratelli di continuare a vivere insieme».