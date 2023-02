Gerardo Ceres, morto il segretario generale della Cisl salernitana

Il sindacato perde un prezioso protagonista. Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl di Salerno, è scomparso all'improvviso. Aveva 60 anni e da tempo affrontava problemi di salute. "Segretario Gerardo Ceres, il vuoto che ci lasci è enorme. Non ci sono parole. Ci consola solo il ricordo di aver condiviso con te momenti bellissimi. Segretario, non è un arrivederci. Resterai sempre con noi. Per sempre", è il messaggio della Cisl salernitana.

Ceres proveniva dal mondo della Filca, gli edili sono sempre stati il suo faro, prima da operatore della Filca di Avellino (Ceres era di Caposele), durante il post sisma, poi a Torino, Roma e infine era approdato a Salerno, dove è stato segretario generale della categoria. È stato successivamente nella segreteria regionale a Napoli, per poi ritornare a Salerno da segretario generale, riconfermato per la seconda volta solo un anno fa.

La sua morte ha lasciato tutti sgomenti e sin dal diffondersi della notizia sono stati tantissimi messaggi di cordoglio e i ricordi per una persona perbene ed attenta, nota per il suo equilibrio e per quel fare che lo ha sempre caratterizzato.