Gestione dei locali di Piazza Libertà i bandi nel mirino: due gare nel mirino

Anche le gare per la gestione dei locali commerciali di piazza della Libertà sarebbero sotto le luci dei riflettori degli organi inquirenti. Si tratta di due bandi, uno già assegnato per sette locali (la gara avvenne nel 2012) e l'altra avviata a luglio di quest'anno per altri cinque locali. Gare alle quali avrebbero partecipato alcuni rappresentanti di cooperative sociali per l'avvio di attività. Del resto, tra le mansioni svolte dalle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati